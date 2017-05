Prügistamise hooaeg on käima läinud

“Ilmselt oli prügi kilekoti sees, aga nüüd on metsloomad selle laiali vedanud,” ütles Kivisaar, kes oli märganud prahi hulgas ka pabereid, mis võisid olla tšekid, aga selle kindlaks tegemiseks ta paljakäsi rämpsu sees sorima ei hakanud.

Samas märkis Kivisaar, et mõni aeg tagasi oli samasse kohta ilusa männimetsa alla toodud kolm suurt kilekotti, mis võisid sisaldada kevadist aiasodi. Praeguseks on need kotid kadunud.

Risustatud metsaalusest teavitas Vihula valla keskkonnaametnik ka RMK-d, kellele maa kuulub.

Kivisaar ütles, et kui homme õhtuks ei ole prügi kokku korjatud, paneb ta kindad kätte ja läheb seda ise koristama.

Kevad olevatki tema sõnul aeg, mil metsaaluseid järjest rohkem prügistama hakatakse – ja mida suve poole, seda hullemaks asi läheb.