Maie Orav: linnas puudub kultuurijuht, kes juhiks protsessi

"Olgugi et meeste tantsupidu on Rakverele kuulsust toonud ja me oleme tänulikud senise koostöö eest, ei ole meil sellistel tingimustel võimalik üritust enam siin korraldada. Sellise ürituse tegemine eeldab eeltööde rahastuse võimalikkust, muusika ja tantsude tegemist, repertuaariraamatute loomist ning üleeestiliste tantsupeoseminaride korraldamist. See kõik eeldab aga rahalisi võimalusi, mida paraku Rakveres võimalik saada ei ole," ütleb Maie Orav.

