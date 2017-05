Haljala kihelkonna lauluvõistluse võitis 13–16-aastate seas Helena Katre Paavo, kes laulis sellest, kuidas ta tahab olla öö akna taga. Pärjatud piiga on juba mitmel aastal lauluvõistluse parimate seas.

Kui mind kutsutakse Haljala kihelkonna lauluvõistluse žüriisse, hõiskab rinnus rõõm. Aga mis siis, kui tuuakse klaver põõsast ja mul tuleb laulumaiastele esitada viis? Mul, kel pole võimu ega jõudu laulda. Rahvas ütleks lausa, et elevant on kõrva peale astunud. Aga laulmises on ka muid nüansse kui viisipidamine. Rõõm, lust ja laulu sobivus esitajale – mida hindama lähengi.