Kannatanu: õudne kogemus aitas elus hirmudest üle saada

Kuid ühel hetkel hakkas ta nimme tegema asju, mida kartis, et oma kartused ületada.

Triin: “Proovisin ahju tuld teha või puid juurde panna, tegin autojuhiloa, hakkasin ka lennukiga rohkem lendama. Ainuke jälg õnnetusest on see, et kontrollin kõikjal, kuhu satun, kas majas on töötav suitsuandur ja kus see asub.”

Lõppkokkuvõttes leiab neiu, et see ammune õnnetus on mõjutanud teda isegi positiivselt, sest ta on saanud oma hirmudega silmitsi seista ja neist sel moel üle saada.

Triin kirjeldab, kuidas läinud aastal viis töökaaslane ta väikelennukiga Iirimaa kohale lendama ja ta sai seejuures ka ise lennuki juhtimist proovida. “Nüüdseks ei tunne mingit hirmu lendamise ees, aga karussellidega ma siiani ei sõida, selle vastu pole enam mingit huvi,” lisab ta.

Huvitav on see, et Triin läks esialgsest lennuhirmust hoolimata just Tallinna lennujaama tööle – turvakontrolli.

Sealt edasi siirdus noor inimene Inglismaale lapsehoidjaks, nagu paljud neiud seda teinud.

Triin sai aga peagi aru, et tegu ei ole temale mõeldud tööga. “Hakkasin õhtuti, kui lapsed magama olin pannud, stjuardessi on-line-koolitusel osalema, õppisin iseseivalt õhuliikluskorraldust, kuulasin lindistusi õhuliiklusest ja kandideerisin mitmesse lennujaama,” jutustab ta.

Ühel esmaspäeval teatati talle, et tema laspehoidmisteenust ei ole enam vaja. Samal nädalal kutsuti teda intervjuule London City lennujaama ning järgmisel päeval teatati, et ta on välja valitud.

Ta lahkus Tallinna lennujaama turvakontrollist 2015. aasta augusti alguses ja kolis Inglismaale augusti lõpus. Londoni lennujaamas alustas ta tööd läinud aasta jaanuaris.

Triin Miilman lausub, et raskusi oli paberitega, sest väga palju tuli ette bürokraatiat. “Minu tausta kontroll kujunes nii keeruliseks, et vahepeal kaotas lennujaama luba juba kehtivuse ja olin kuus nädalat tööta. Kuid tänu enda närvidele, pidevatele kõnedele, Eesti välisministeeriumi ning sõprade ja tuttavate abile – eriti perekonna toetusele –, sain taustakontrolli korda ja tänavu maikuust täiskohaga töö ning kolisin ka töökohale lähemale.”

Triin tegeleb Londoni lennujaamas pardalemineku ja check-in’iga sellistele lennufirmadele nagu Lufthansa, Swiss, KLM, CityJet ja Flybe. Tõsi, enne Inglismaale minekut kandideeris ta pardaleminekuteenindaja kohale ka Tallinna lennujaamas, kuid siin sai saatuslikuks asjaolu, et ta ei oska vene keelt.

“Inimese kohta, kes Tallinnaski ära eksis, tulen Londonis hästi toime,” ütleb Triin naerdes. Ega ta maailmalinna väga ei ihanudki, pigem vaatas Dublini või Bournemouthi poole.

“Ei kujutanud ette, et suudan, oskan ja tahan pealinnas elada. Nüüd olen juba harjunud. Oma rutiin on välja kujunend: töö, trenn, jõusaal ja sõpradega kohtumine. Ilusate ilmadega jalutan kodukandis, kus avaneb vaade London O2 Arenale. Olen isegi metrooga ära harjunud. Ja meil on eestlaste kogukond, kellega kohtume,” räägib väikelinnast Londonisse kolinud noor daam, kelle mälestustest ei kustu kunagi ka tivoli tragöödia.