Lähipäevad jätkuvad üsna suviste maksimumtemperatuuridega

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 3-9 kraadi, kuid maapinnal võib õhutemperatuur kohati 0 kuni -2 kraadini langeda. Kolmapäeva päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 15-19, rannikul kohati 12 kraadi.

Ka neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 5-10 kraadi. Neljapäeva päeval pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s – õhtuks pöördub tuul loodesse. Sooja on 15-20, rannikul kohati 12 kraadi.