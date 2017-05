Loodusevaatleja vahtis tõtt mägraga

Loodusevaatleja kirjutab: "Tee, mida mööda jalutasin, viis mind lõpuks metsast välja. Äkitselt kuulsin jälle krõbistamist, see heli kostis väga lähedalt. Järsku märkasin, kuidas suur koheva karvastikuga mäger tuleb metsast välja põllumaale. Tema mind ei märganud ja kõndis muudkui minu suunas. Lõpuks paiknes loom minust hinnanguliselt 10 meetri kaugusel ning alles siis pani tähele, kuidas mina kükitasin põllul oma statiivi ja videokaameraga. Märgal pole nägemine just kõige parem, haistmine on see-eest väga hea. Vaatasime temaga tõtt vähemalt paar minutit. Mäger hakkas kummaliselt käituma."

Loe pikemalt http://loodusvaatleja.blogspot.com.ee/2017/05/ootamatu-kohtumine-julge-magraga-metsa.html