Mootoriõlid ja määrdeained koondusid butiiki

Rakveres aadressil Pikk tänav 2 (Pika ja Tallinna tänava nurgal, sissepääs hoovi poolt) on avatud uus õlipood, kust autoomanikud saavad oma sõidukile vajalikke vahendeid soetada. Oilshopi pidajad ise märgivad, et soovisid sisekujunduses raamidest välja astuda ning luua keskkonna, kus varuosasid tellima tulev klient end muhedalt tunneb. “Tahtsime, et see ei oleks ainult pood, vaid butiik, kuhu klient tuleb, istub, tellib varuosad ja saab ennast samal ajal mõnusalt tunda. Tahtsime standarditest välja minna,” rääkis Janek Kronberg Oilshopist.