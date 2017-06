Juhtkiri: valus vangerdus

Lääne-Virumaa esindatus parlamendis jääb küll sama suureks, kuid alati Toompeale ihanud ja seal aktiivsusega silma paistnud endine maavanem peab oma liistude ehk äriettevõtete juurde naasma.

Samal ajal peab kolmekordne minister Marko Pomerants ootama jälle uut juhust.

Loomulikult ei ole sellega ­Vallbaumi poliitiline karjäär ­lõppenud. Arvata võib, et lähenevad kohalike volikogude valimised toovad meile üht-teist põnevat.

Näiteks pole Einar Vallbaum välistanud isegi Rakvere linnapeaks kandideerimist.

Muidugi juhul, kui ta nüüd Virumaa Teatajale enneaegu suure saladuse ehk uute ministrite nimede väljalobisemise eest “karistada” ei saa.

Igatahes oleks ta IRL-is Rakvere linnapea kohale väärikas kandidaat reformierakonna seatud samuti endise maavanema Marko Tormi ja keskerakonna mõneti üllatusliku esinumbri Triin Vareku kõrval. Ja istuva ­linnapea Mihkel Juhkami asemel.

Samas võib arvata, et ­Vallbaumi huvitab esialgu pigem kodukant ehk Kunda-Viru-Nigula ühisvald.

Igatahes tasub valimisi oodata, sest nii või teisiti toovad sügisesed valimised põnevust. Nii nimekirjade kui ka lubaduste poolest.

Kunagi varem pole näiteks Rakveres nii palju rahva initsiatiivi üles näidatud, et asju küsida ja neist arvata.

Puudutagu need siis riigigümnaasiumi, kultuurikeskust või filmifestivali. Kui nende puhul võibki näha ühe või teise erakonna huvisid ja valimiste varje, siis selliseid valimisi me just näha tahamegi.