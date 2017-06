Maaeluminister tunnustab Jaak Läänemetsa aumärgiga

Aumärk antakse silmapaistvate teenete eest Eesti maaelu ja põllumajanduse edendamisel, samuti panuse eest põllumajandushariduse vallas ja maakultuuri edendamisel. Hõbedast aumärgil on kujutatud Eesti põllumajanduse suurkuju Carl Robert Jakobsoni.

Homme toimub Viljandis Ugala teatris Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumeeste suurkogu, millest võtavad osa põllumehed, toidutootjad ja maaettevõtjad üle Eesti. Suurkogu teemaks on “Kogu tõde ühinemisest!” ja see on kantud eesmärgist süvendada põllumeeste, toidutootjate, maamajandusettevõtjate ja metsaomanike koostööd Eesti biomajanduse valdkonnas.