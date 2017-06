Politseimuuseum pidas kohtulabori sarikapidu

Muuseumi direktor Andrus Eesmaa rääkis, et mööblihoidla peale rajatavas kohtulaboris on ruumi 90 ruutmeetrit. Sinna pannakse lahkamislauad, jälgede võtmise seadeldised ja muu kriminalistikaga seonduv. Tellitud on küllaltki tõelähedased torsod. Näiteks üks imiteerib liiklusõnnetuse, teine tulekahju ohvrit.

Eesmaa avaldas lootust, et esimesed külalised pääsevad kohtulaborisse septembri keskel. Ta rõhutas, et kohtulabor ei ole politseimuuseumi programmis, vaid sel on eraldi umbes tund aega kestev programm. Samuti pääseb kohtulaborisse ainult gruppidena.

Sarikapärja tõid lisaks Eesmaale alla peatöövõtja SKM Ärigrupp OÜ juhataja Sven Soovik ja alltöövõtja MHE OÜ projektijuht Jüri Parovart.