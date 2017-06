Kohus rahuldas Läti ettevõtte hagi Virumaa Metsatööstuse vastu

Hagiavalduse kohaselt sõlmiti poolte vahel 2014. aastal suuline müügileping, millega Ex-Vale müüs Virumaa Metsatööstusele pakendatud puitmaterjali, mis tarniti sama aasta oktoobris. Omandi üleandmise kohta eraldi lepingut ei sõlmitud ja arve esitamise aluseks loeti kauba saatedokumendid ning kauba vastuvõtmine ostja poolt, kes kauba eest ei tasunud.

Virumaa Metsatööstus hagi ei tunnistanud ja selle hinnangul sõlmiti müügileping teise äriühinguga ning neil puudus igasugune isiklik kontakt hagejaga enne saadetise saabumist. Lisaks sellele ei vastanud saadetud puitmaterjal kvaliteedilt kokkulepitud nõuetele, kostja taganes lepingust ja nõudis kolmandalt firmalt, oma lepingupoolelt, kauba äraviimist. Kõnealune firma saatiski kaks veokit, mis viisid puitmaterjali minema.

Kostja oli seisukohal, et arve tehti talle seetõttu, et kolmas äriühing on hagejale võlgu jäänud, seega leidis kostja, et nad pole kauba edasiandmise tõttu mingil viisil rikastunud.

Kohus leidis, et hoolimata kirjaliku lepingu puudumisest tekkisid poolte vahel võlasuhted. Isegi kui kostja oli kauba vastuvõtmisel eksimuses kauba müüja osas, pidi ta arvetelt tuvastama, et materjali müüjaks on hageja.

Hagejat esindas kohtus vandeadvokaat Epp Lumiste, kostjat vandeadvokaat Rait Sarjas.

Kohus mõistis kostjalt hageja kasuks välja 15 754,66 eurot ja viivised summas 3393,85 eurot, kostja kanda jäävad ka menetluskulud.

Aktsiaselts Virumaa Metsatööstus tegeleb Rakveres Näituse tänaval kasepuidust elutoa- ja magamistoamööbli tootmisega.