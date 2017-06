Aab: maavalitsuste pakutavad teenused peavad olema kättesaadavad ka uuel aastal

„Haldus- ja maavalitsuste reform on täiel kiirusel käimas ning seetõttu on muutumas ka omavalitsuste ülesanded. Oleme omavalitsustele loonud võimaluse võtta maavalitsustelt üle mitmeid tegevusi, sealhulgas arendustegevused ja ühistranspordi korraldamine. Ajagraafik on küllaltki tihe, kuid siiski loodan, et omavalitsused suudavad üheskoos leida ülesannete täitmiseks lahendused ja mitte jätta seda valimisjärgsesse perioodi, kus määramatus võib eesmärki veel kaugemale tulevikku lükata,“ rääkis riigihalduse minister Jaak Aab.

„Lisaks on valitsus otsustanud lähiaastatel tõsta olulisel määral ka omavalitsuste tulubaasi ning see annab veelgi enam võimaluse arendada kohalikku ja piirkondlikku elu. Kohalikud omavalitsused on soovinud rohkem pädevusi ja vahendeid – nüüd me seda pakume.“

„Meie eesmärk on, et kõik maavalitsuste seni pakutud teenused oleks elanikele ja ettevõtjatele kättesaadavad ka uuel aastal. Seega on mul omavalitsustele palve, et ülesannete kaardistamisega ning ülevõtmisega tegeletaks juba enne kohalikke valimisi ning seeläbi vältida segadust. Lisaks näen maakondlikel omavalitsusliitudel edaspidi suuremat ja olulisemat rolli, sest see on edaspidi ainuke vorm, kuidas saab maakondlikke ülesandeid koos lahendada,“ lisas minister Aab.

Ida-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Veikko Luhalaid ütles, et omavalitsuste ülesannete ja rahastamise üle on pikalt arutatud, kuid seni pole sellest asja saanud. „Seetõttu on mul väga hea meel, et ka uus minister peab seda äärmiselt oluliseks. Olgugi et muutus on järsk, usun sellegipoolest, et tulemus on väga hea. Selline olukord nagu seni, kus maakonnas täidavad omavalitsuslikke ülesandeid nii maavalitsus kui ka omavalitsus koos omavalitsusliiduga, oli äärmiselt segane.“

Maavalitsuste tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2018 ning maavalitsuste täidetavad kohalikud ülesanded antakse üle omavalitsustele. Riiklikud ülesanded jagatakse ministeeriumide ja ametite vahel.