Ajal, kui üha kõvema häälega nõutakse küladele suuremat õigust oma elanike elu korraldada ning käib pikalt vinduv haldusreform, on sobiv heita pilk ajalukku. Et vähemalt Virumaa rannakülad olid omajagu autonoomsed, ­seda võib väita küll. Küllap oli nii mujalgi Eestis. Randlane on ikka oma ­“seadust” soovinud.