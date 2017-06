Konservatiivid näevad Rakvere linnapeana Anti Poolametsa

Poolamets ütles, et kampaanialoosungit ei ole EKRE veel välja mõelnud. "Aga ma ütlen, et teeme Rakvere jälle suureks," sõnas ta.

Ta lausus, et Rakvere on langenud vaiksesse mugavustsooni ning üks äpardus ajab teist taga. "Mõned teemad on päevakorrale kerkinud seoses puudulike otsustega, näiteks Targa Maja pankrot või riigigümnaasiumi asukohaga seonduv," lausus Anti Poolamets.

EKRE linnapeakandidaat leidis, et Rakvere peab võrreldes teiste maakonnakeskustega rohkem suutma. "Viimasel paaril aastal on mingi tugev oks linnale kodaratesse lennanud ja Rakvere hea maine on maha mängitud," kõneles Poolamets.

Targa Maja kohta ütles Poolamets, et sellest võiks teha kultuurikeskuse, linnavalitsus aga võiks kolida maavalitsuse või raamatukogu hoonesse. "See on mõtlemisaineks," lisas ta.