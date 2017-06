Kadrinlane valas Eesti koondisega higi frisbee MM-il

Eesti 15-liikmelises meeskonnas valas higi korralikus leitsakus – termomeeter näitas kohati isegi 35 soojapügalat – Kadrinast pärit Tõnn Sikk.

“Minule oli Eesti koondise koosseisus MM-ile pääsemine tähtis eesmärk,” rääkis Sikk, kes on enda sõnul tegelenud alaga umbes kuus aastat. “Võistluste järel mõtlesin küll korraks, et nüüd on eesmärk täidetud ja hea jalad seinale visata, aga siis mõtlesin veidi järele ja leidsin, et kui nii kaugele olen jõunud, ei tasu asja pooleli jätta – mõtted liiguvad juba uute turniiride suunas.”

Eesti mehed juhatasid MM-i Royani rannaliival sisse üheksa järjestikuse kaotusega, kuid ei lasknud nina norgu. Nukrale seeriale, millest rida tasavägiseid matše lõppes mõnepunktilise allajäämisega, järgnesid jutti neli võitu spetsiaalselt MM-iks üle maailma erinevatest mängijatest moodustatud Currier Islandi, Itaalia, Jaapani ja veel kord Currier Islandi vastu. Viimases matšis Uus-Meremaaga, kellega selgitati välja 17.-18. koha saatus, saadi napp 8:10 kaotus.

Kui Eesti meeskonna lõppkohaks kujunes 18. (turniiri eel asetati eestlased 22. kohale), siis naiskond hõivas 16. riigi hulgas 14. koha. Naiste saldoks jäi neli võitu ja üheksa kaotust.

MM-i kulla teenis meestest USA, kes alistas umbes viie tuhande pealtvaataja silme all toimunud finaalmatšis Suurbritannia 11:8. Pronksi teenis võõrustajate Prantsusmaa koondis 13:10 paremusega Filipiinide üle.

Naistest võidutses Venemaa, kes sai ülimalt tasavägises finaalis 11:10 jagu USA-st. Pronksmedalid rändasid Suurbritanniasse.

Kokku selgitati MM-il parimad seitsmes kategoorias, medaliriikidest tõusis kuue kulla ja ühe hõbedaga edukaimaks USA.