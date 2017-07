Tapale kavandatakse tankide remondihalli

Tankide remondihalli soovib rajada AS Milrem, mis kuulub Mootor Grupi ettevõtete hulka.

Mootor Grupi kinnisvarajuht Tarmo Potter kinnitas, et tankide remondihalli ehitamine on plaanis.

“Kaitseväe rasketehnikat on mõistlik remontida kohapeal, kuna seda on keeruline kaugele transportida,” sõnas Potter, põhjendades, miks soovitakse remondihalli rajada just sõjaväelinna Tapale.

Potteri sõnul oleks võimalik osutada tankide ja ka muu tehnika remontimise teenust nii Eesti kaitseväele kui ka liitlaste väeüksustele.

Millal remondihalli ehitama hakatakse ja see valmis võiks saada, Potter aga veel öelda ei osanud. Tema sõnul tuleb kõigepealt teha hinnakalkulatsioonid ning alles siis saab täpsema otsuse vastu võtta. Tarmo Potter ütles ka, et enne tankide remondihalli rajamist on vaja kindlaks teha, milline nõudlus on teenuse järele. “Kaitseväega arutelud alles käivad,” lausus ta.

Mootor Grupi kinnisvarajuhi sõnul annab ehitusluba kindlustunde asju rahulikult edasi ajada ning vajalikke toiminguid teha.

“Näiteks on vaja teha veel projekteerimistöid. Ehitusluba on meil küll olemas, kuid see väljastatakse eskiisprojektile, mis pole lõplik ehitusprojekt,” rääkis Tarmo Potter.

Aktsiaseltsi Milrem sooviks on olla usaldusväärne partner kaitse- ja julgeolekusektoris, pakkudes rasketehnika tervet elutsüklit haldavaid teenuseid ning tootearendust.

Alates 2014. aastast osutab ettevõte teenuseid Eesti kaitseväele, remontides ja hooldades soomukeid XA-180 ja XA-188 ning rivitehnikat.

Mootor Gruppi kuuluvad bussifirma SEBE, Cargobus OÜ, Lux Ekspress Grupp koos Läti, Leedu ja Venemaa tütarettevõtetega ning mitmed teised firmad.

Tapa vallavanem Alari Kirt selgitas, et kaitseväe territooriumi läheduses olev hooneteta kinnistu, kuhu remondihalli kavandatakse, kuulus varem vallale, kes selle üldises korras müüki pani.

“Loomulikult on meil hea meel, et leidus ostja,” ütles Kirt, kelle hinnangul on positiivne, kui ettevõtteid juurde tuleb. “Eks seda näitab aeg, kuidas neil minema hakkab,” sõnas Kirt, kes avaldas lootust, et kava tankide remondihall rajada teoks saab.

Eskiisprojekti remondihalli rajamiseks on koostanud ehitusfirma Mapri Ehitus OÜ, kes oli ka ehitusloa taotleja.

Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi teavitusspetsialist Marina Loštšina ütles, et kaitsevägi on aktsiaseltsi Milrem plaanist teadlik ning ettevõte eskiisprojekti tutvustamas käinud.