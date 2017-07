Lüganuse valla jahimehed saavad eriloa küttida mesilaid rüüstav karu

Tarumaa külas viimased kolm nädalat mesilaid rüüstav karu on nuhtlusisend, kes on ka inimestele ohtlik, sest ei pelga neid, ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.

"Karu käib väga järjekindlalt mesitarude juures ja ta tuleks nende juures ka maha lasta," ütles Rakko, kelle sõnul tagaks tarude juures küttimine, et maha lastakse õige loom. "Mesinike sõnul käib karu igal ööl. Ei saa muidugi välistada, et tarusid käivad rüüstamas kaks karu. Aga lähtume tõenäosusest, et kui ta sinnakanti tuleb, siis ilmselt on ta see karu, kes seal pidevalt käib."

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialisti Peep Männili sõnul meemaiaid karusid väga palju ei ole. "Seda teeb väga väike vähemus karudest, aga kes korra proovinud, saab hea kogemuse, et kõhutäis tuleb kergelt kätte," rääkis ta.

Karusid tohib Eestis küttida augusti algusest oktoobri lõpuni ja keskkonnaagentuuri ettepaneku kohaselt tohiks tänavu lasta 55 karu.