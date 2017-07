Reedest alates Peipsil enam rääbist püüda ei saa

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kutselise kaluri kalapüügilubade alusel on tänavu püütud vähemalt 40,5 tonni rääbist, piirkonna lubatud aastane saak on 45 tonni. Sellega on lubatud aastane rääbisesaak ammendunud vähemalt 90% ulatuses ja kalapüügiseaduse (§ 49 lg 1) kohaselt tuleb püük peatada.

Kutselise kalapüügi peatamise käskkiri avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja maaeluministeeriumi veebilehel ning edastatakse vastavatele erialaliitudele.