Tartu ülikool avalikustas vastuvõetute nimekirjad

Esimesele astmele vastu võetud tudengikandidaatidest 151 tagas endale vastuvõtu suurepärase esinemisega riiklikul või rahvusvahelisel olümpiaadil või konkursil ning 168 sooritas 22. märtsil akadeemilise testi eritingimusel vastuvõttu tagavale tulemusele (vähemalt 65 punkti). Gümnaasiumi medaliga lõpetanuid on vastu võetud kandidaatide seas 592.

"Ülikoolile on väga oluline sisseastujate kõrge intellektuaalne tase. Mul on siiralt hea meel, et saame sügisel õppetööd alustada Eesti tugevaimate koolilõpetajatega. See tähendab, et Tartu ülikooli ridadesse lisanduvad tudengid, kes on töökad, andekad ja motiveeritud ning kes määravad ära ka selle, kui kõrge saab olla loengus õppejõudude mõttelend,“ rääkis TÜ õppeprorektor Anneli Saro.

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma juhib kandidaatide tähelepanu õppima tuleku kinnitamise tähtajale, mis on 17. juuli ja millest tuleb kindlasti kinni pidada. "Kui vastuvõtuotsuse saanud kandidaat ei ole tähtajaks õppima tulekut SAIS-is kinnitanud, siis pakume vabanenud õppekohta pingereas järgmisele kandidaadile. Õppekohti täidame kuni 18. augustini ehk selle ajani säilib pingereas olevale kandidaadile võimalus sisse saada. Pärast 18. augustit vastu võetud kandidaatidel tuleb õppima tulek kinnitada kahe päeva jooksul."

Magistriõppes on ülikool vastuvõtuotsuseid teinud jooksvalt ning praeguseks on juba üle 1000 kandidaadi õppekoha Tartu ülikoolis vastu võtnud. Lisaks on õppekohta magistriõppes pakutud veel 280 kandidaadile, kelle õppima tuleku kinnitamist ootab ülikool samuti 17. juuliks. Vastuvõtt doktoriõppesse on lõppenud – 2017. aasta sügisel on õpinguid alustamas 176 uut doktoranti.

Tartu ülikooli eesti- ja ingliskeelsetele õppekavadele esitas 8978 kandidaati kokku 12 103 avaldust. Eelmise aastaga võrreldes esitati avaldusi rohkem kõigile kolmele õppeastmele.

Neljale magistriõppekavale (Euroopa õpingud, ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine, strateegiline juhtimine ning teenuste disain ja juhtimine) toimub vastuvõtt 24. juulist 10. augustini.

Vastuvõetute nimekirjad on avaldatud SAIS-is.