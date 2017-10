Kohv, must ja kange, on Pajusti klubis toimuval avaüritusel minev kaup. Juustukook ja heeringavõileivad seisavad letil pisut kauem, ehkki on ülimaitsvad. Aga nagu vanematel inimestel kombeks, ei ole tuldud kooslaulmise “Külast külla” neljandat hooaega avama paljaste kätega. Ja nagu tavaks saanud, alustatakse Jaak Joala lauludega.