Rakvere linnavalitsus tutvus esmaspäeval Koidula tänav 11b detailplaneeringuga. Firma Hendrikson & KO koostatud planeering hõlmab n-ö riigigümnaasiumi krunti ehk praegust Vabaduse tänava ringristmikku. Abilinnapea Rainer Miltopi sõnul oli detailplaneeringu lähteülesandeks juba kehtestatud Arvo Pärdi kontserdimaja detailplaneeringut arvestades määrata hoone võimalik maht ja asukoht. “Praegu arvestame sellega, et sinna ehitab riik gümnaasiumihoone umbes 540 lapsele,” lausus Miltop. Tänu sellele tekib uus kompaktne jalakäijatele mõeldud väljak. “Paljud on mures, et väärikas gümnaasiumihoone võib uute varju jääda. Seda oleme vältinud detailplaneeringusse uue maja kõrgusele piirangut seades,” lisas ta. Fotol olev riigigümnaasiumi hoone näitab ehitusmahtu ja pilt on informatiivne. Lõplik maja kuju selgub pärast arhitektuurikonkurssi.