Valimised Viru-Nigula vallas

Valimisliit Ranna-Viru

Valimisliit Ranna-Viru. / logo

Valimisliidu Ranna-Viru eestvedajateks on ühinevate omavalitsuste juhid ning kandidaatideks veel 27 aktiivset ja tublit inimest üle terve valla.

Meie eesmärgiks on Viru-Nigula valla tasakaalustatud areng, mille tagab eelkõige ühine nägemus uuest vallast ja üksteisega arvestamine selle eesmärgi poole liikumisel.

Usume siiralt demokraatliku ja kaasava vallajuhtimise ainuvõimalikkusesse ning lähtume oma püüetes valimisliidu liikmete pikaajalistest kogemustest, avatud maailmavaatest ja kogukonnatunnetusest.

Olulisimaks väljakutseks eeloleval neljal aastal on omavalitsuste ühinemisega lõpule jõudmine. Kuigi läbirääkimised toimusid juba 2016. aasta teisel poolel ja leping allkirjastati 30. detsembril, ootab suur töö meid veel ees. Lubame, et teeme seda vastutustundega ja pühendunult. Nõnda, et meie igapäevane elukorraldus ei kannataks. Lähtume eelkõige ühinemislepingust, aga ka oma kogemustest.

Lubame, et vallakodanikud võivad arvestada kodulähedase lasteaiakoha, põhi- ja huvihariduse ning transpordivõimalusega huvitegevuses osalemiseks. Kutsume kokku noorte volikogu ja külavanemate kogu ning anname neile võimaluse valla elukorralduses kaasa rääkida.

Tagame stabiilsed investeeringud valla taristusse, võimaldame koostöös päästeametiga vallakodanikele kiiret abi ning muudame kodukoha ümbruse turvaliseks. Stabiilne lumetõrje jõuab iga püsielanikega majapidamiseni.

Muudame sotsiaalteenused paindlikumaks, et kindlustada eakatele väärikas vanaduspõlv eelkõige oma lähedaste keskel. Võtame kasutusele kaasava eelarvemenetluse, uue valla juhtimisstruktuuri koostamisel lähtume eelkõige neutraalsete välisekspertide soovitustest ning oma pikaaegsetest kogemustest.

Vallavolikogu istungeid korraldame külakorda eri paikades üle kogu valla.

Garanteerime Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemis­lepingu täitmise valimistele järgnevail neljal aastal.

Keskerakond

Keskerakond / logo

Pühapäeval on Kunda linna, Aseri ja Viru-Nigula valla elanikel võimalus öelda oma sõna, milline hakkab olema uus ühinenud omavalitsus – Viru-Nigula vald. Keskerakonna eesmärk on, et kogukondadega arvestataks ja omavalitsust arendataks ühtlaselt.

Oleme seisukohal, et tuleb väärtustada kõiki elanikke, nii noori kui ka vanu.

Meie meeskonda kuuluvad inimesed, keda tunnete ja teate. On noori, kes näevad probleeme teravalt, soovides kiireid lahendusi, on ka vanemaid, kes oma elutarkuse ja kogemusega tagavad linnale stabiilse arengu. Meie inimesed on töötegijad, kes tahavad kohalikku elu paremaks muuta. Esinumber on Jelena Fjodorova ja meie ridades kandideerib ka tuntud korvpallitreener Andres Sõber.

Juhtimine peab olema avatud ja rahvas otsustusprotsessidesse kaasatud. Moodustame noorte volikogu, et kaasata noori vallavolikogu komisjonide töösse.

Valla kultuuriasutused tuleb muuta senisest nüüdisaegsemaks, et inimesed tahaksid kultuurielus osaleda. Kaardistame Viru-Nigula valla ajaloolised pühapaigad ja kanname hoolt nende säilimise eest. Muudame need ka turistidele atraktiivsemaks.

Arengu eeltingimuseks on ettevõtlus ja hea haridus.

Toetame gümnaasiumiastme säilimist Kundas ja kogukonna vajadusest lähtuvat täiskasvanute täiend- ja ümberõpet ning panustame huvitavasse ja valikuterohkesse haridusse koostöös kutse- ja kõrgkoolidega, teaduskeskuste ja ettevõtetega.

Tagame hästi hooldatud teede- ja tänavavõrgu ning korrastame bussiootepaviljonid. Laiendame kergliiklusteede võrgustikku: Aseri–Kõrtsialuse–Rannu, Kundas Kalmistu tee ja Padaorg–Flexa tee.