Juhtkiri: ametiühing lihakombinaati

Neil kõigil oli üks viga – puudus juristi ettevalmistus. Aga kas pidanuks olema?

Pikale veninud läbirääkimised või õigemini öeldes läbirääkimiste sisuline puudumine küttis emotsioonid üles. Ja nii juhtuski, et lihakombinaadi juhtkond sai töötajate tegevust juba algusest peale nimetada ebaseaduslikuks. Ega asjata rõhutanud HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere, et tegemist oli ebaseadusliku tööseisaku, mitte streigiga. Streik on ju demokraatlikus riigis aktsepteeritav tegevus. Selleks aga on vaja eelnevalt täita seaduses sätestatud nõudeid.

Need, kes tunnevad seadusi, võivad teha väga palju head. Ja väga palju kurja. Loodetavasti ei vali lihakombinaadi juhtkond seda teist varianti. Töötajad oma teadmatuses on mänginud juhtkonna kätte kõik trumbid.

Jääb vaid imestada, et Soome rahvus­vahelise haardega kontserni HKScan Eesti ettevõtetes ametiühingut ei ole.

Rakvere lihakombinaadis ei ole täna õnnelik ükski asjaosaline. Midagi läks kapitaalselt viltu. Mis aitaks tulevikus analoogseid olukordi vältida? Üks võimalustest on luua ametiühing.

Siinjuures jääb vaid imestada, et Soome rahvusvahelise haardega kontserni HKScan Eesti ettevõtetes seda ei ole. On ju põhjanaabritel ametiühingud laialt levinud ja väga tugevad.

Tunnistas nüüd lihakombinaadi juht Anne Meregi, et ametiühingu puhul olnuks vähemalt keha – juristide keeli –, millega ametlikult läbi rääkida. Ebaseaduslik tööseisak jäänuks ära.

On tuntud tõde, et tööandjad kardavad ametiühinguid nagu vanakurat välku. Seepärast polegi Eestis ametiühingute loomine kerge. Pigem vastupidi.

Tavaliselt lõpeb see initsiaatoritele kurvalt ettevõtte välistrepil seismisega. Nagu eile seisid kolm vallandatut Rakvere lihakombinaadi välistrepil.

Aga äkki on see, et vanakurat välku kardab, müüt? Rakvere lihakombinaadi juhtkonnal on nüüd võimalus olla müüdimurdja rollis. Aga seda oleks ettevõttele väga vaja.