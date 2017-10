TEISIPÄEV, 24. oktoober

KINO

Rakvere Teatrikinos kell 12.30 "My Little Pony: Minu väike poni", kell 14.40 "Lumeinimese poeg" (3D), kell 16.30 "Saljut 7: Päästemissioon" (3D), kell 18.45 "Magnettorm", kell 21 "Elu on veel ees"

ÜRITUS

Lääne-Virumaa keskraamatukogus kell 17.30 Marju Kõivupuu "Rahvameditsiin koduköögis"

SPORT

Rahu hallis kell18.30 Lääne Virumaa Kossuliiga: RSK Tarvas vs 1 JVBr

NÄITUS

Rakvere Galeriis Virumaa kunstnike sügisnäitus "7 värvi"

Rakvere teatris Mall Nukke "Septem"

Art Cafés Anneli Roopa linnuteemaliste joonistuste näitus

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu esimesel korrusel Soome Instituudi rändnäitus "Identiteedi olemus" (21. oktoobrini), laste- ja noor­te­osa­kon­nas Jõhvi kuns­ti­koo­li õpi­las­te loo­me­töö­de näi­tus (15. novemb­ri­ni)

Rakveres Margeri majas (Pikk 26) Riina Rillo maalinäitus "Valin päikese"

Rakke kultuurikeskuses Piret Lagreküli maalinäitus (novembri lõpuni)

Sõmeru keskusehoones Ingmar Muusikuse fotonäitus "Sood" (aasta lõpuni)