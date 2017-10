Reedel, 27. oktoobril algusega kell 18 toimub Palmse Park-hotellis selle hooaja esimene kaminaõhtu. Külaliseks on bioloog ja diplomaat Toomas Tiivel, kes on lõpetanud Tartu ülikooli bioloogina 1975. aastal. Tiivel on avaldanud üle 50 teadustöö ja hulga populaarteaduslikke artikleid.