Uuest aastast asuvad Tapa abivallavanematena ametisse siiani Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhatajana töötanud Aivi Must, endine Tamsalu vallavanem Riho Tell ja Andrus Freienthal, kes on ka praegu Tapal abivallavanem, kuid kelle ametikohustused mõnevõrra muutuvad ning laienevad kogu vallale.