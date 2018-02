Eile oli statistiliste numbrite järgi Eestis kõige tuleohtlikum päev. Paslik oli uurida just sel päevalpäästjate järelkasvu ja palga kohta, mis tundub aastast aastasse olevat üks põletavam probleem päästesektoris. Siseminister Andres Anvelt teatas, et nüüd on saadud lisaraha.