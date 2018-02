Tamsalu külje all Sääsel elav Arnold Kalvik tähistab täna 95. sünnipäeva. Eakas juubilar on üks Eesti vanimaid tegevsportlasi ja hoiab end pidevalt vormis. Iga päev käib ta tervisekõndi tegemas. Hea meelega ka suusatab, kuid tänavu on selleks kehvade lumeolude tõttu vähe võimalust olnud.