Kahe presidendi osalusega matkal lõi kaasa paar tuhat inimest

Arnold Rüütel oli vabariigi president ajal, kui igal aastal rahvahulki liikuma meelitavale presidendimatkale alus pandi. Tema presidendimatka patrooniks kutsumise oluline põhjus oli see, et Arnold Rüütel on Eesti esimese põllutöökeskkooli vilistlane. Kool tegutses eri nimede all Jänedal kaheksa aastakümmet.