Haljala vallavalitsus otsis seitset ametnikku, kellest viis on praeguseks leitud. Vallavalitsuse uus ehitusspetsialist on Olga Jaago, planeerimisspetsialist Peep Linno, sotsiaaltööjuht Klaarika Adonov ja majandushankejuht Aivar Aruja, kes on endine Rakvere vallavanem.