Kiri: Kadrinal on tarvis rahu ja arukust

Kõik see on meil jätkuvalt olemas, kõik toimib. Mida aga ei ole, on valla hea juhtimine. Ja kui seda pole, siis lahutab ja polariseerib see kogukonda jätkuvalt. Kirjutasin oma esimeses artiklis, et Kadrina juhtimine on vaja mugavustsoonist välja raputada. Oli hämmastav jälgida, et kõik vallale määrava tähtsusega otsused olid aina edasi tulevikku lükatud.