Juhtkiri: mõtisklused iseendaga

Aga kes teab, võibolla ei olnudki selline avalik arutelu lihtsale klienditeenindajale või kontoritöötajale. Riigigümnaasiumi puudutav on aga kogukonnale oluline, sest see on miski, mis määrab elanike paljud otsused üsna pikaks ajaks.

Jõgeva riigigümnaasium tähistab tänavu juba viiendat sünnipäeva, meil ollakse sõnade staadiumis ning kopa maasse löömisest on ilmselt veel vara rääkida. Kui üldse. Kes teab, ehk on aeg tõdeda, et mingil hetkel on seda olulist teemat liialt edasi lükatud, liialt venitatud ja arvatud, et küll keeruline asi end ühel või teisel moel ise selgeks harutab. Seda ei juhtu.

Loodetavasti kõnelevad teod ühel päeval sõnadest enam ning spetsialistid oskavad riigigümnaasiumi ehitust paremini planeerida, kui tehti seda seekordse avaliku arutelu puhul. Kuigi võib tunduda, et teema on keeruline, on see oluline kõigile. Ja ehkki võib näida, et need, kes teemast piisavalt teavad, on ainsad olulised, ei tasu siiski unustada, et mitu pead on mitu pead. Las rahvas ka mõtleb kaasa ja otsustab.