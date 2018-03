Mis edasi? Vaatlejad usuvad, et Kadrina võib päästa vaid leppimine

Ühena kahest oli vallavanema valimise konkursi komisjon üles andnud endise Laekvere vallajuhi Aarne Laasi, kes nentis, et tulemus ei olnud talle üllatav. ‟See on valus teema,” tõdes Laas istungile järgnenud päeval ja tunnistas, et on selle rongi lahkunuks lugenud.

Kogenud omavalitsusjuht tunnistas ka, et vaatab nüüd taas avatud pilguga tööturul ringi. 26 aastat Laekvere valla eesotsas olnud Laas avaldas arvamust, et nii pikk vallavanemata olek võib omavalitsusele kahju tekitada. Ta ei kahtle selles, et Kadrina vallas töötavad ametnikud on tublid ja saavad oma tööga hakkama, aga just edulood on need, millest vald ilma jääb.

‟Omavalitsus on rutiin. Igapäevatöö saab tehtud, kuid Kadrinal on vaja tegeleda tervisekeskuse teemaga, mis seisab, mitu projekti ja kiired asjad vajavad kohest asjaajamist,” rääkis Laas.

Samuti volikogu ees vallavanema kandidaadina esinenud Rakvere endine abilinnapea, praegune minister Urve Palo nõunik Kairit Pihlak ütles, et ta ei välista koostööd Kadrina vallaga, aga see võib juhtuda vaid siis, kui volikogu suudab omavahel kokkuleppele jõuda. ‟Olen läbirääkimisteks avatud,” ütles Pihlak.

Alo Aasma FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

Kolmanda kandidaadina soovis vallavanema valimiskonkursi komisjon volikogule esitada Järva endise maavanema Alo Aasma kandidatuuri, kuid Aasma taandas ennast. Paide linnapeana ja Järva maavanemana töötanud 32-aastane Aasma rääkis, et pidas tõesti Kadrinaga läbirääkimisi, kuid taandas oma kandidatuuri, sest leidis, et valla praegune poliitiline olukord ei annaks talle kindlust ametis jätkamiseks järgmised kolm aastat.

Alo Aasma lausus, et suurimaks kannatajaks on praeguses olukorras Kadrina kogukond. Tema poliitiline kogemus ütleb aga, et poliitikas on kuldaväärt oskuseks leppimine.

‟Leppida tuleb omavahel ja leppida tuleb sellega, et alati ei saa parimaid lahendusi,” ütles Järva endine maavanem, kes praegu tegutseb pereettevõtluses ja pühendub laste kasvatamisele.