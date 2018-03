Ametikool pole ummiktee: Allar on meistrite seas

Rakvere reaalgümnaasiumis õppinud Allar Taimsaare (25) hinnangul polnud õppimine just maailma kõige vajalikum tegevus. Nii ei viitsinudki enam-vähem keskmine õpilane eriti pingutada. Kui oli tarvis end kokku võtta ja kahe nädala jagu pingutada, siis see polnud keeruline. Aga olla stabiilselt motiveeritud oli juba raskem.

Ühel hetkel oli noormees 100 protsenti kindel, et ametikool on tema jaoks. Ehitusviimistluse eriala köitis ka seetõttu, et suviti oli ta abiks olnud ehitustöödel.