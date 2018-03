Tamsalu esindustammik avapeoks ei valmi

Tapa vallavalitsus korraldas hanke Tamsalu saja tamme pargi ehitustööde tegemiseks, mille raames rajatakse pargiteed, paigaldatakse valgustus ja konserveeritakse rahvasuus Kukelossiks kutsutava endise moonakamaja müürid. Tapa abivallavanem Riho Tell ütles, et hange nurjus, kuna kõik pakkumised olid kallimad, kui eelarves nendeks töödeks raha on ette nähtud. Tell sõnas, et tööde mahtu vähendati veidi ning praegu on välja kuulutatud uus hange.