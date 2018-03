Ei iial mandoliinid läe meelest

Lääne-Virumaal tegutseb kaks mandoliiniorkestrit: Uhtna Mandoliiniorkester ja Tapa Valla Mandoliiniorkester. Esimese eesotsas on ansamblist Untsakad tuntud Jaanus Põlder, teise tegemisi juhendab sama bändi teine liige Ilmar Kald. Need kaks muusikut on koondanud enda ümber seltskonna mandoliinimänguhuvilisi, kellest nii mõnigi esialgu pillikeeli kohmakate näppudega sõrmitses.