Paljud kruusateed on väga halvas olukorras

Tapa vallas Assamalla–Võhmetu–Porkuni tee ääres elavate inimeste sõnul on see tee kohutavas olukorras. Võhmetu kandist Rakverre tööle käiv Merle Aasna kõneles, et alates nädalavahetusest, kui ilmad ilusaks läksid, on tee mõnevõrra tahenenud, kuid sõita saab siiski kiirusega paarkümmend kilomeetrit tunnis. “Eelmisel nädalal panid teeolud kartma, et võib kinni jääda või auto lõhkuda,” kõneles ta. Merle Aasna lisas, et kahju on vaadata, et sellisel teel peab liikuma ka koolibuss.