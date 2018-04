Rakvere haiglas ei kehti enam külastuspiirang

Haigla on pidevalt jälginud gripidiagnooside arvu ning püüdis juba eelneval nädalal avada uksi haigete külastuseks. Paraku see ei õnnestunud, sest haiguse taandumise selget märki ei olnud.

Rakvere haigla peaaest dr Sirje Kiisküla ütles, et alates esmaspäevast avatakse uksed külastuseks. "Kuid palume inimestel, kellel on võimalikke gripi tunnuseid, jääda siiski haiglast eemale, et hoida nakatumast meie patsiente,“ ütles Kiisküla.