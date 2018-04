Vinni valda tuuakse asfaltbetoonitehas

Vinni valla keskkonna- ja kommunaalnõuniku Kätlyn Metsa sõnul on nimetatud kohtades välisõhu saasteluba aktsiaseltsil TREV-2 Grupp. Veskimägi sõnul on varem juhtunud, et kõrvu on olnud koguni kolme firma mobiilsed asfaltbetoonitehased.