Kaitseliit kutsub kõik oma tegevliikmed suurõppusele Siil

"Nii mastaapselt pole varem Eestis laiapindse riigikaitse toimimist rakendatud, väga tähtis on, et suudame oma kindla heidutustegevusega panna vastast oma plaane muutma,“ ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili. „Siilile ootame osalema kõiki kaitseliitlasi, et koos kaitseväelaste, politseinike, liitlaste ja teistega näidata: iga okas loeb," lisas ta.