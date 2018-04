Tervis on tarviline vara, sellele ei vaidle keegi vastu. Alkoholi ei maksa tarvitada, sportima peab – neid elutõdesid joodetakse inimestele juba emapiimaga. Kõik ongi kena, informeerimine on vajalik, kuniks asjaga liiale ei minda, nii et ühel hetkel hakkab inimestele tunduma, et nad on saamatud, laisad ja lodevad, sest ei vasta mitte kuidagi normidele.