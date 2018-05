Ministri otsus võib tuua soodsama või piletita sõidu

Ministrilt allkirja saanud piletihinnamäärus on paindlikum, kui varem räägitud, ja annab sisuliselt kohalikele keskustele otsustusõiguse, kas teha nii, et sõit on tasuta või soodsam, või jätkata praeguse piletikorjega. Piirkonnad üle Eesti on erinevad, näiteks nii, nagu tehakse Hiiumaal, ei saa teha Harjumaal. Kohalikel keskustel säilib nüüdse lahendusega otsustusõigus, sest just nemad teavad, mis on piirkonnale tähtsaim. Oma otsust tuleb keskustel maanteeametile põhjendada, kuid nii oli see ka varem ehk ajal, mil kohaliku hinna üle tegi otsuse maavalitsus, kes selle seejärel maanteeametiga kooskõlastas.