Sest et aina imestada, elan ma siin ilmas

Sellest elust läinud töökaaslane tavatses ikka ütelda, et kui esineja ei häbene, siis häbeneb kuulaja. Ja see kehtib ikka ja jälle, üha sagedamini. Mis sa oskad arvata, kui suhtekorraldaja ei oska suhelda nendega, kelle huve ta kaitsma kavatseb hakata. Kui sellesama kodaniku arusaam elust on kiitlemine, et on mullas sonkinud. Näpu mulda oleme kõik vähemalt korra surganud. Pole see küll eputamise teema.