Virulaste tervis on kehvapoolne

VIROL-i turvalisuse ja rahvatervise spetsialist Kaidy Aljama rääkis, et võrreldes Eesti keskmiste näitajatega on Lääne-Virumaa inimeste netosissetulekud suhtelise vaesuse piirist madalamad ja suremuse tase kõrgem.

“Kiidelda ei saa ka tervisekäitumise andmetega, numbrid näitavad, et Eesti keskmisega võrreldes on meie maakonna rahvas ülekaalulisem ja liigub vähem,” sõnas Aljama.

“Soovime, et see informatsioon oleks tõsiseks mõtteaineks kõigile otsustajatele, kõigile elanikele – sest me kõik otsustame oma tervise üle – ning looks viljaka pinnase olukorra parendamiseks,” ütles Aljama.