Esimene juubelitammik pandi kasvama

“Tamm on olnud eestlastele tähendusega puu,” rääkis keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. “Tammikuga soovime avaldada austust nendele meestele, tänu kellele on välja arenenud Eestis ilmavaatluste traditsioon ja kellest igaüks on sinna olulise panuse andnud – kas ilmavaatlusvõrku arendades, mõõteseadmeid konstrueerides või olulisi kliimaalaseid uurimusi avaldades.”