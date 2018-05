Kümne tuhande sammu norm pärinevat Jaapanist sammulugejaid tootva ettevõtte reklaamikampaaniast, kuigi tõsiteaduslikus võtmes pole soovitusel siiani head alust. Reklaamikampaania näikse aga olevat oma eesmärgi 110 protsenti ja vaata et rohkemgi täitnud. Sammulugemisfunktsiooniga aktiivsusmonitor sai järsku kohustuslikuks aksessuaariks. Mida rohkemate funktsioonidega, seda parem. Veel etem, kui see on veekindel.