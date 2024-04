Vergi kogukond astus lindude kaitseks välja

Teisipäeval, 23. aprillil oli osa Vergi külast mõnda aega elektrita kuna algas kauaoodatud linnupeletite paigaldus elektriliinidele. Vergi on üks vähestest küladest Eestis, kus selline heidutusmeede on lindude kaitseks kasutusele võetud. Edaspidine lindude heaolu jälgimine ning hukkunute täpne ülesmärkimine jääb Vergi elanike ülesandeks.

"Eriti tõsine on probleem muulil, kust suured linnud üle lennates jäävad tihti kahe traadi vahele, saades surmava elektrilöögi," rääkis Vergi sadama perenaine Kelli Suigusaar ning lisas, et Vergi külas on tore ja kokkuhoidev kogukond, kus on juba aastakümneid jälgitud suuri linde, põhiliselt luiki, ning nende laialdast suremist on üles pildistatud ja surnukehi koristatud aastast aastasse.