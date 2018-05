Homme jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus

“Ütlen selgelt – andmekaitse aluspõhimõtted jäävad samaks. Tavaliste inimeste jaoks väga palju ei muutu. Inimestel on lihtsalt tulevikus suurem kontroll oma andmete kasutamise üle, sest kõik isikuandmeid töötlevad asutused peavad andma lihtsas ja arusaadavas keeles inimesele teada, mida nad täpsemalt tema isikuandmetega teevad. See, kas inimene lepingu läbi loeb ja sellega nõus on või ei ole, jääb inimese enda otsustada,” ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.