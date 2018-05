Edru külanaised korraldasid eksklusiivse aiakontserdi

Eksklusiivseks aiakontserdiks nimetatud õhtu korraldasid kolm kanget kohalikku naist. Uustalu talu perenaine Külli Tälli rääkis, et mõte oma kodus kontserti korraldada on tal kuklas tiksunud juba mitu aastat. “Olen taolistel kontsertidel käinud ja mulle on väga meeldinud,” kõneles perenaine.

Et viimaks sai oma kodus ülesastumispaik valmis, võetigi sõbrannadega asi ette. “Jaan Sööt on üks minu lemmikutest,” põhjendas Külli Tälli esineja valikut. Jaan Sööt ütles, et taolised väikesed kodukontserdid on paaril viimasel aastal päris populaarseks muutunud ning talle meeldib võõrastes kodudes esinemas käia. “Kindlasti kuulub see minu ameti meeldivamasse poolde,” rääkis muusik.