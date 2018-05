Rakvere teatris tuleb muusika- ja juturohke võllamehe lõikuspidu

Üheks päevaks avanevas kohvikus on kella 11–17 esindatud mõlemad Rakvere teatri selle suve lavastused. Ühes letis pakuvad teatrikokad inglispäraseid toite, mis on saanud inspiratsiooni lavastusest “Viimane võllamees”. Menüüs on Yorkshire’i puding vorstiga, mitut sorti Inglise näpuvõileivad ja veel temaatilisi toite lavastusest.